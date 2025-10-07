Прощання з Олексою Шалайським відбудеться в Києві 8 жовтня
Прощання з журналістом-розслідувачем і засновником видання "Наші гроші" Олексою Шалайським відбудеться 8 жовтня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Прощання триватиме з 12:00 до 13:00. Співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов попросив охочих попрощатися прибути заздалегідь – орієнтовно о 11:30, щоб не було затримок і мати час для входу.
Поховають журналіста в селі Морозівка на Київщині.
- Олекса Шалайський помер 4 жовтня від хвороби серця. Він був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, він розкрив велику кількість корупційних схем.
- Одним із найвідоміших розслідувань Шалайського та Ніколова був матеріал про "вишки Бойка".
