Прощання з Олексою Шалайським відбудеться в Києві 8 жовтня

Олекса Шалайський (Фото: Facebook-сторінка Шалайського)

Прощання з журналістом-розслідувачем і засновником видання "Наші гроші" Олексою Шалайським відбудеться 8 жовтня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Прощання триватиме з 12:00 до 13:00. Співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов попросив охочих попрощатися прибути заздалегідь – орієнтовно о 11:30, щоб не було затримок і мати час для входу.

Поховають журналіста в селі Морозівка на Київщині.