Прослушка Гончарука. Бутусов: СБУ подозревает сотрудников 1+1

СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала 1+1. Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
По данным источников, близких к Офису президента, впервые аудиофайл был выложен на анонимном телегам-канале Штабной, созданном 25 ноября 2019 года, впервые этот канал 27 ноября рекламировал журналист 1+1 Евгений Плинский. Согласно анализу метаданных, файл был смонтирован на компьютере Macintosh, владельцем которого, судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин - эта фамилия совпадает с данными журналиста 1+1 Евгения Куксина. Резервный канал управления телеграм-каналом Штабной якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.
В установке подслушивающих устройств, по данным журналиста, подозреваются сотрудники Управления государственной охраны, но никто не задержан, и обыски не проводятся.
"Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное преступление, будут ли какие-то прямые улики против журналистов - пока неизвестно. Ситуация беспрецедентная для следствия. Посмотрим", - резюмирует Бутусов.
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