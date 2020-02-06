Прослушка Гончарука. Бутусов: СБУ подозревает сотрудников 1+1

Гончарук считает слив прослушки угрозой нацбезопасности (Фото: пресс-служба Кабмина)

СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала 1+1. Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

По данным источников, близких к Офису президента, впервые аудиофайл был выложен на анонимном телегам-канале Штабной, созданном 25 ноября 2019 года, впервые этот канал 27 ноября рекламировал журналист 1+1 Евгений Плинский. Согласно анализу метаданных, файл был смонтирован на компьютере Macintosh, владельцем которого, судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин - эта фамилия совпадает с данными журналиста 1+1 Евгения Куксина. Резервный канал управления телеграм-каналом Штабной якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.

В установке подслушивающих устройств, по данным журналиста, подозреваются сотрудники Управления государственной охраны, но никто не задержан, и обыски не проводятся.

"Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное преступление, будут ли какие-то прямые улики против журналистов - пока неизвестно. Ситуация беспрецедентная для следствия. Посмотрим", - резюмирует Бутусов.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

5 февраля вечером в офисе программы "Секретные материалы" по ул. Куреневской, 18 СБУ проводила обыск в рамках расследования дела о незаконной записи разговора Гончарука с членами правительства.

Группа 1+1 медиа сообщила, что обыск проходит в помещении редакции программы Гроші, которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский. В компании сказали, что не знают, в чем причина обысков, но предположили, "что он связан с обличительной деятельностью программы".

В СБУ заявили, что обыски не касаются деятельности этого телеканала.

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