Прослушка Трубы. В ГБР сказали, чем это опасно и что будет дальше

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наличие аппаратуры для прослушивания в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию дел, которыми занимается бюро. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, передает hromadske.

По ее словам, в кабинете Трубы регулярно проходят совещания, на которых озвучивают информацию о расследованиях.

"В кабинете директора постоянно происходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств. На таких совещаниях озвучивают и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она добавила, что полиция открыла производство и выясняет, кому принадлежат прослушивающие устройства.

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