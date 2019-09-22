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Прослушка Трубы. В ГБР сказали, чем это опасно и что будет дальше

Прослушка Трубы. В ГБР сказали, чем это опасно и что будет дальше - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.09.2019, 17:05

В кабинете директора бюро регулярно проходят совещания, на которых озвучивают информацию о расследований

Наличие аппаратуры для прослушивания в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию дел, которыми занимается бюро. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, передает hromadske.

По ее словам, в кабинете Трубы регулярно проходят совещания, на которых озвучивают информацию о расследованиях.

"В кабинете директора постоянно происходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств. На таких совещаниях озвучивают и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она добавила, что полиция открыла производство и выясняет, кому принадлежат прослушивающие устройства.

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Роман Труба прослушка гбр
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