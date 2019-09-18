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У Вакарчука призвали уволить Трубу: внесли законопроект о ГБР

У Вакарчука призвали уволить Трубу: внесли законопроект о ГБР - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.09.2019, 13:08

"Мы исключительно за прозрачные конкурсы и прозрачную работу конкурсных комиссий", - подчеркнули в Голосе

Фракция Голоса зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект о Государственном бюро расследований, который предусматривает увольнение Романа Трубы с должности руководителя и "полную перезагрузку ведомства".

У Святослава Вакарчука отмечают, что в законопроекте у Владимира Зеленского о ГБР якобы предлагается оставить "дискредитированного руководителя в должности и предоставить ему всю полноту власти в бюро".

Альтернативный законопроект №2116-1 предусматривает увольнение и назначение на конкурсной основе не только заместителей, но и директора ГБР.

Голос показал таблицу-сравнение предложений насчет ГБР от Слуги народа и Голоса:

Голос предлагает, чтобы конкурсные комиссии состояли из шести представителей: трех от Офиса президента и трех - от Общественного совета международных экспертов (его состав предлагают избирать онлайн-голосованием).

Также у Вакарчука категорически против назначения сотрудников ГБР без конкурса и разрешения назначать их по переводу из других органов власти.

Ранее замглавы ГБР заявила, что Труба якобы узурпировал власть в ведомстве. Сам он уточнил, что "головы не летят" - происходит кадровая ротация.

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Роман Труба гбр
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