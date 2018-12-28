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28.12.2018, 11:17

Против археологов за раскопки в Крыму будут санкции - Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий заверил, что кроме бизнесменов и политиков в санкционном списке еще и археологи

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Украина введет санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

По его словам, действует принцип "Name and shame": "Мы говорим о лицах, которые нарушают режим оккупированных территорий и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают". 

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26 декабря в Совете национальной безопасности вопроса было принято решение решено поддержать введение новых санкций против России.

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Теги: санкции, Крым, вадим черныш, раскопки
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