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Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП

19.06.2021, 13:30
Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube)

2 июня против пророссийского блогера Анатолия Шария было открыто уголовное дело сразу по трем статьям – о подделке документов при госрегистрации, отмывании доходов в крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Сейчас идет досудебное расследование, говорится в ответе Офиса генпрокуратуры на запрос нардепа Евросолидарности Алексея Гончаренко

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В запросе к ОГП нардеп задал вопрос по поводу законности приобретения Шарием объектов недвижимости за границей, а также источников финансирования его партии.

В ответ на это у генпрокурора заявили, что уголовное дело против блогера уже открыто и что запрос Гончаренко будет присоединен к материалам этого дела для дальнейшей проверки.

Аналогичный запрос был подан также в Нацагентство по предотвращению коррупции. Там ответили, что проведенный анализ отчета партии Шария выявил признаки нарушения порядка финансирования, а именно – подавались недостоверные сведения, а членские взносы вносились людьми, которые не имели на это права.

Материалы по выявленным фактам НАПК передало в Нацполицию для дальнейшего расследования.

  • 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
  • 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
  • 11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария.
  • 8 июня СБУ провела обыски у основателей партии Шария – фото.

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Дарья Мостовая
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