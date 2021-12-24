Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной из-за связей с РФ – Чавушоглу

Противостояние между Россией и Украиной, а также Россией и НАТО сегодня достигло "опасного" уровня. Однако Турция не намерена игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на обширные отношения с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Yeni Şafak.

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"Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, что требует дух времени и наша национальная безопасность", – сказал Чавушоглу, добавив, что это тяжелая дипломатическая работа.

Он также сказал, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз как альтернативу НАТО. Чавушоглу считает это "неконструктивным и нереалистичным".

"Неделимость трансатлантической безопасности является нашим основополагающим принципом", – сказал он.

Глава МИД Турции также отметил, что ситуация с безопасностью в мире становится все более хрупкой, и после холодной войны соперничество больших государств усиливает напряженность в различных регионах – в Украине, Балканах, Черном море, Тайвани и Южно-Китайском море.

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Оксана Житнюк

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