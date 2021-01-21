Процесс передачи боевиками Медведчуку людей с Донбасса остановлен – Кравчук

Процесс передачи боевиками якобы удерживаемых ими граждан Украины лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку остановлен. Об этом в эфире 5 канала заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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По его словам, самолет, который должен был доставить этих людей в Украину, не вылетел.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в реестр соответствующий? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя дорога, причем межгосударственная", – сказал Кравчук.

Он пояснил, что сначала людей должны были доставить из Донецка в российский Ростов-на-Дону, оттуда – в Минск, а из Минска – в Украину.

"Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", – сказал Кравчук.

16 января Кравчук прокомментировал информацию о якобы передаче украинских граждан Медведчуку. Он заявил, что пророссийские боевики на Донбассе вместе с кумом Путина помогают России уклониться от взятых на себя на высшем уровне обязательств.

По словам главы ОБСЕ Анн Линде, Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.

В МИД назвали инициативу РФ и Медведчука ударом по нормандскому формату и работе ТКГ.

20 января в украинской делегации в ТКГ заявили, что РФ и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических и имиджевых интересах. Делегация назвала эту попытку "глубоко аморальной".

Вадим Ребрина

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