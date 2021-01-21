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Процесс передачи боевиками Медведчуку людей с Донбасса остановлен – Кравчук

21.01.2021, 21:47
Процесс передачи боевиками Медведчуку людей с Донбасса остановлен – Кравчук - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Процесс передачи боевиками якобы удерживаемых ими граждан Украины лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку остановлен. Об этом в эфире 5 канала заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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По его словам, самолет, который должен был доставить этих людей в Украину, не вылетел.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в реестр соответствующий? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя дорога, причем межгосударственная", – сказал Кравчук.

Он пояснил, что сначала людей должны были доставить из Донецка в российский Ростов-на-Дону, оттуда – в Минск, а из Минска – в Украину.

"Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", – сказал Кравчук.

Вадим Ребрина
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