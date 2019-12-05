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Провал отставки Яременко: Арахамия рассказал, что будет дальше

Провал отставки Яременко: Арахамия рассказал, что будет дальше - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.12.2019, 20:59

Глава фракции Слуга народа анонсировал повторное голосование на следующей пленарной неделе

В Слуге народа еще не решили, будут ли повторно вносить кандидатуру депутата Елизаветы Ясько на пост председателя комитета Верховной Рады по международной политике. Об этом сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия.

"Мы немного не подготовились. Не проговорили это на фракции, и сейчас немного сбились с голосованием", - объяснил он провал голосования за отставку с поста главы комитета Богдана Яременко и назначение Ясько. 

По словам Арахамии, решение о том, вносить ли повторно кандидатуру Ясько, или искать другие кандидатуры, будет принимать вся партия.

Также он добавил, что повторно этот вопрос может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Справка. 29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента личную переписку Яременко предположительно с секс-работницей. Сначала Яременко отрицал это, пытаясь выдать все за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами, потом извинился перед семьей, фракцией и президентом. 1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий главы внешнеполитического комитета. 11 ноября партия приняла его отставку.

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верховная рада отставка Давид Арахамия богдан яременко Елизавета Ясько
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