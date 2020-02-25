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Проверять температуру будут у всех въезжающих в Украину

Проверять температуру будут у всех въезжающих в Украину - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
25.02.2020, 21:47

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принято решение проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают в Украину

В Украине будут проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД. 

Отмечается, что об этом решении стало известно во время заседания координационного совета под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.

По словам Аваков, измерение температуры будут проводить силами Госпогранслужбы и Минздрава.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232", – сказал министр. 

По его словам, планируется ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Аваков добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, и все они обеспечены необходимыми средствами защиты.

В МВД отметили, что в случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - ее отправят на дополнительные обследования.

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Медведева Наталия
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