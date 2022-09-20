Псевдореферендумы не дадут России право на самозащиту – глава делегации Украины в НАТО

Проведение псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины не приведут к получению Россией права на самозащиту. Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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По словам Чернева, "референдумы" заводят российского диктатора Владимира Путина еще глубже в тупик.

Глава делегации Украины в НАТО подчеркнул, что результаты псевдореферендумов никто в мире не признает – ни коллективный Запад, ни Китай, ни Индия, ни Турциея.

"Соответственно, не будет признано и право России на самозащиту и использование ядерного оружия. Реакция мира на такой шаг будет такой же жесткой, какой была бы и без "референдумов", – заявил Чернев.

19 сентября представители оккупационных российских властей в Донецкой, Луганской и Херсонской областях заявили о желании немедленно провести "референдумы" о вхождении захваченных Россией территорий в ее состав. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины это ничего не изменит.

20 сентября с аналогичным заявлением выступил гауляйтер Херсонской области, в ОК "Юг" отнеслись к этому с иронией.

Советник министра обороны Алексей Копытько объяснил "истерику" боевиков, которые синхронно заявили о проведении псевдореферендумов, признаком "истерики" из-за контрнаступления Украины.

В случае проведения псевдореферендумов США обещали, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Крыма, – действовать "быстро и жестко".

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Наталія Медведєва

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