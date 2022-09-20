ОК "Юг" о заявлениях Стремоусова насчет "референдума": Они уже заблудились в своих скрепах

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала слова коллаборанта и гауляйтера Кирилла Стремоусова о намерении провести псевдореферендум во временно оккупированной Херсонской области. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, оккупанты "уже заблудились в своих скрепах", исходя их того, сколько раз они переносили проведение псевдореферендума для аннексии оккупированных территорий.

"Начиная с апреля они переносили его уже много раз. Может они объявят новый календарь, потому что кажется, что им придется сделать его из бюллетеней", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что ситуация на южном фронте напряженная, но действия Вооруженных Сил Украины результативны.

"Деваться им уже некуда, поскольку огневой контроль над транспортными артериями продолжается, также мы пресекаем попытки обустроить альтернативные переправы — за прошлые сутки были отправлены баржи на дно, уничтожены склады боеприпасов и техники", — заявила спикер ОК "Юг".

Гуменюк одновременно подчеркнула, что запасов у россиян еще много и они будут пытаться контратаковать.

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Дмитро Гриниченко

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