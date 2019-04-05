Психоактивных веществ в крови Порошенко нет - второй этап тестов

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Результаты второго этапа исследования анализов действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ. Об этом главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый рассказал телеканалу Прямой.

По его словам, за два часа врачи сделали два вида исследований и констатировали отсутствие каких-либо психоактивных веществ.

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"В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе Олимпийский, никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение 1 часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа - исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - сказал Ярый.

По его словам, у медиков есть также образцы волос Порошенко, которые будут направлены в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат относительно употребления психоактивных веществ в течение более длительного времени. Этот анализ покажет результат минимум за шесть месяцев жизни человека.

Сегодня, 5 апреля, кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь, в отличие от Порошенко.

Около 17:00 на Facebook-странице Зеленского опубликовали результаты его анализа на наркотические вещества. При этом на фото бланка с результатами из Евролаб изначально была указана дата взятия материалов – 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал сегодня, 5 апреля, утром.

После того, как пользователи в комментариях указали на этот момент, фото на странице заменили. Буквально в течение 5 минут появилось новое фото бланка Евролаба, на котором дата взятия материала исправлена на 5 апреля. Также обращает на себя внимание то, что печать в новой версии документа стоит в другом месте.