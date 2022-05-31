Пушки 155 мм и РСЗО. Кулеба просит Запад дать как можно больше таких систем, отметил ФРГ

Если бы западные союзники "вовремя" передали Вооруженным Силам Украины тяжелое вооружение, которое официальный Киев просит последние месяцы, Херсон и другие оккупированные Россией территории были бы уже освобождены от захватчиков. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал итальянскому изданию La Repubblica.

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"Имей мы вовремя оружие Запада, мы бы уже освободили Херсон и другие районы. Когда-нибудь мы начнем контрнаступление. Мы воюем со страной, президент которой нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся", – подчеркнул он.

По словам главы МИД, "есть страны, откуда мы ждем поставок, и есть страны, откуда мы уже устали их ждать".

Он добавил: "Германия относится ко второй группе".

"Пользуясь случаем, еще раз прошу Запад прислать нам как можно больше орудий калибра 155 мм и систем залпового огня", – обратился он к союзникам.

30 мая американский лидер Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут бить "вглубь" территории РФ.

Позднее СМИ США выяснили от источников, что речь не идет о непоставке РСЗО, скорее, об отказе от передачи ракет с дальностью поражения до 300 км.

Внештатный советник при ОП Арестович заявил, что "нам с головой хватит ракет, которые летят на 70 км".

Сегодня Канада ввела санкции против четырех компаний РФ и 22 россиян, включая Кабаеву.

Также 31 мая глава Минэкономики ФРГ Хабек выступил против компромиссов с Венгрией по российским энергоносителям, ратовал за отмену единодушия при принятии решений в ЕС.

Евгений Пилипенко

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