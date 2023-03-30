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Путин что-то обещает по ядерному оружию, но признаков намерения его применить нет — США

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 09:18
Путин что-то обещает по ядерному оружию, но признаков намерения его применить нет — США - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В США не видят признаков того, что диктатор Владимир Путин готов применить тактическое оружие против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Укринформ.

По его словам, Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, однако США не видят никаких шагов РФ в данном контексте. 

"И мы не увидели признаков того, что они склоняются или приближаются к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", — сказал Кирби.

Он отметил, что Москва была предупреждена о "серьезных последствиях" в случае применения оружия массового поражения. 

Представитель администрации президента Джо Байдена заявил, что риторика РФ о ядерном оружии с начала большой войны была безответственной. 

Ранее Байден заявил, что он обеспокоен планами Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Дмитро Гриниченко
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