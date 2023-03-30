Путин что-то обещает по ядерному оружию, но признаков намерения его применить нет — США

В США не видят признаков того, что диктатор Владимир Путин готов применить тактическое оружие против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, однако США не видят никаких шагов РФ в данном контексте.

"И мы не увидели признаков того, что они склоняются или приближаются к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", — сказал Кирби.

Он отметил, что Москва была предупреждена о "серьезных последствиях" в случае применения оружия массового поражения.

Представитель администрации президента Джо Байдена заявил, что риторика РФ о ядерном оружии с начала большой войны была безответственной.

Ранее Байден заявил, что он обеспокоен планами Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко

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