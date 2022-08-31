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Путин до сих пор не убрал Шойгу, так как не хочет менять министра в "тяжелое время" — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 06:56
Путин до сих пор не убрал Шойгу, так как не хочет менять министра в
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не убрал с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу только потому, что не хочет делать такую кадровую перестановку во время большой войны против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики упоминают сообщение британской разведки о том, что Шойгу был фактически отстранен от руководства боевыми действиями против Украины, а российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают министра.

Причинами отстранения Шойгу называют его обещания Путину захватить Украину за несколько дней только силами профессиональной армии, дезинформирование диктатора о пророссийских настроениях в Украине, а также военную некомпетентность министра, который не имеет профильного образования. 

В ЦПД заявили, что с негласной отмашки Шойгу на временно оккупированных территориях Херсонской области обострилась "борьба за власть" между ставленниками министра и сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Люди Шойгу отомстили ФСБ за обыски, когда не предупредили их об ударах Вооруженных Сил Украины по казармам. 

Отмечается, что люди Шойгу за бюджетные деньги нанимают пиарщиков для распространения публикаций по перекладыванию ответственности за провал войны против Украины с минобороны на ФСБ. Спецслужба же в ответ обнародует факты о неподготовленности к войне чиновников минобороны и коррупции в окружении Шойгу. 

СНБО со ссылкой на близкие к Генеральному штабу РФ источники констатирует, что Шойгу еще не отправлен в отставку только из-за того, что Путин в "тяжелое время" не хочет менять министра обороны, однако, как только будет подобрана другая кандидатура, Шойгу заменят. 

Читайте также: Попытки ФСБ угодить Кремлю — в СНБО объяснили, почему Путин верил в быстрый захват Украины

Дмитрий Гриниченко
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Россия война владимир путин снбо сергей шойгу
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