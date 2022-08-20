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Попытки ФСБ угодить Кремлю — в СНБО объяснили, почему Путин верил в быстрый захват Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 14:27
Попытки ФСБ угодить Кремлю — в СНБО объяснили, почему Путин верил в быстрый захват Украины - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин поверил в ложные прогнозы собственных спецслужб, надеясь быстро захватить Украину без сопротивления на основании выдуманных данных. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики разобрали статью газеты The Washington Post, которая описывает просчеты российских спецслужб при планировании полномасштабной войны против Украины. Отмечается, что план России по захвату Киева за несколько дней потерпел поражение.

В ЦПД заявили, что Федеральная служба безопасности РФ не могла не знать, что война против Украины будет нелегкой, так как незадолго до 24 февраля проводились открытые опросы, где 48% украинцев были готовы воевать с оружием в руках и только 2% восприняли бы российские войска как "освободителей". 

Причинами сфальсифицированной оценки ФСБ могло быть желание угодить Кремлю и оперирование источниками, которые имели собственную выгоду в падении украинской власти, считают в СНБО. 

Таким образом, подчеркнули в центре, многолетняя практика Кремля "навязывать свою правду", привела к тому, что даже российской разведке пришлось скрыть реальные факты. 

Читайте также: WP обнародовала детали секретного плана Путина по захвату Украины и убийству Зеленского 

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин фсб снбо спецслужбы РФ
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