"Путин должен прекратить избегать Зеленского". Сибига встретился с главой МИД Турции
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, проведя с ним "подробную беседу" по завершению российско-украинской войны. Об этом дипломат сообщил на платформе X.
"Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим", – говорится в сообщении.
Сибига подчеркнул, что Украина предана миру, готова к немедленному и безусловному прекращению огня, а также к предложению о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.
"Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с президентом Зеленским. Мы провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы", – подытожил глава МИД.
При нашем совещании, я интеллектуально @HakanFidan для интеллектуального имя к Тюркию и информировал его о последних разработках на битве и в дипломатии.
During our meeting, I thanked @HakanFidan for inviting me to Türkiye and informed him about the latest developments on the battlefield and in diplomacy.The epicenter of world diplomacy is now in Türkiye, which is playing an active mediation role. We appreciate it.I reaffirmed… pic.twitter.com/DpGi6UwXS2— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025
13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не приедет на переговоры 15 мая.
- Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков, пишет The Washington Post.