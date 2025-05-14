"Путин должен прекратить избегать Зеленского". Сибига встретился с главой МИД Турции

Встреча украинского и турецкого министров состоялась накануне переговоров Путина и Зеленского, которые должны пройти в Стамбуле

Андрей Сибига и Хакан Фидан (Фото: Пресс-служба МИД Турции)

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, проведя с ним "подробную беседу" по завершению российско-украинской войны. Об этом дипломат сообщил на платформе X.

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"Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим", – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Украина предана миру, готова к немедленному и безусловному прекращению огня, а также к предложению о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.

"Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с президентом Зеленским. Мы провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы", – подытожил глава МИД.