При нашем совещании, я интеллектуально @HakanFidan для интеллектуального имя к Тюркию и информировал его о последних разработках на битве и в дипломатии.

During our meeting, I thanked @HakanFidan for inviting me to Türkiye and informed him about the latest developments on the battlefield and in diplomacy.The epicenter of world diplomacy is now in Türkiye, which is playing an active mediation role. We appreciate it.I reaffirmed… pic.twitter.com/DpGi6UwXS2