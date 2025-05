"Путін має припинити уникати Зеленського". Сибіга зустрівся з турецьким колегою – відео

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни. Про це дипломат повідомив у дописі на платформі X.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хакану Фідану за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми це цінуємо", – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що Україна віддана миру, готова до негайного та безумовного припинення вогню, а також до пропозиції про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.

"Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – підсумував глава МЗС.

During our meeting, I thanked @HakanFidan for inviting me to Türkiye and informed him about the latest developments on the battlefield and in diplomacy.



The epicenter of world diplomacy is now in Türkiye, which is playing an active mediation role. We appreciate it.



I reaffirmed… pic.twitter.com/DpGi6UwXS2