"Путін має припинити уникати Зеленського". Сибіга зустрівся з турецьким колегою – відео
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни. Про це дипломат повідомив у дописі на платформі X.
"Під час нашої зустрічі я подякував Хакану Фідану за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми це цінуємо", – йдеться у повідомленні.
Сибіга наголосив, що Україна віддана миру, готова до негайного та безумовного припинення вогню, а також до пропозиції про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.
"Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – підсумував глава МЗС.
During our meeting, I thanked @HakanFidan for inviting me to Türkiye and informed him about the latest developments on the battlefield and in diplomacy.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025
The epicenter of world diplomacy is now in Türkiye, which is playing an active mediation role. We appreciate it.
I reaffirmed… pic.twitter.com/DpGi6UwXS2
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Путін не приїде на перемовини 15 травня.
- Росію на перемовинах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков, пише The Washington Post.