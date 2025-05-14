"Путін має припинити уникати Зеленського". Сибіга зустрівся з турецьким колегою – відео

Андрій Сибіга та Хакан Фідан (Фото: Пресслужба МЗС Туреччини)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни. Про це дипломат повідомив у дописі на платформі X.

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"Під час нашої зустрічі я подякував Хакану Фідану за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми це цінуємо", – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що Україна віддана миру, готова до негайного та безумовного припинення вогню, а також до пропозиції про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.

"Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – підсумував глава МЗС.