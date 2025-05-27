Путин формирует новую "элиту" из участников войны против Украины – разведка

Кремль не просто усиливает давление на бизнес, но и сам управляет перераспределением влияния

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин постепенно выводит на первые роли участников войны и маргинализирует старую бизнес-верхушку. Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

"Репрессии, аресты и национализация становятся инструментами политической игры, в которой олигархи теряют влияние и собственность", – говорится в сообщении.

По данным разведки, ярким примером напряжения между бизнесом и региональными властями стал конфликт между миллиардером и владельцем компании "Северсталь" Алексеем Мордашовым и губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

После введения ограничений на привлечение трудовых мигрантов в строительстве губернатор подверг критике Мордашова, обвинив его в недостатке патриотизма и сокращении инвестиций в регион. Это привело к кадровым изменениям – несколько высокопоставленных должностных лиц, которых связывали с "Северсталью", были уволены с должностей.

В 2025 году также произошли другие громкие события: задержание основателя аграрного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, руководителя компании "Благо инвест" Дмитрия Фосмана, а также начало судебного процесса о возможной национализации аэропорта "Домодедово", владельцем которого является Дмитрий Каменщик.

"Кремль не просто усиливает давление на бизнес, но и сам руководит перераспределением влияния. Бизнесмены вынуждены демонстрировать полную политическую лояльность, иначе рискуют потерять имущество или свободу. Репрессии становятся привычным способом контроля экономики, а конфликты между силовыми структурами и олигархами превращаются в еще один фронт внутри самой российской власти".