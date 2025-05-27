Путін формує нову "еліту" з учасників війни проти України – розвідка
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін поступово виводить на перші ролі учасників війни та маргіналізує стару бізнес-верхівку. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
"Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають вплив і власність", – йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, яскравим прикладом напруження між бізнесом і регіональною владою став конфлікт між мільярдером і власником компанії "Северсталь" Олексієм Мордашовим та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим.
Після запровадження обмежень на залучення трудових мігрантів у будівництві губернатор розкритикував Мордашова, звинувативши його у браку патріотизму та скороченні інвестицій у регіон. Це спричинило кадрові зміни – кількох високопосадовців, яких пов’язували з Северсталлю, було звільнено з посад.
У 2025 році також відбулися інші гучні події: затримання засновника аграрного холдингу "Русагро" Вадима Мошковича, керівника компанії "Благо інвест" Дмитра Фосмана, а також початок судового процесу щодо можливої націоналізації аеропорту "Домодєдово", власником якого є Дмитро Каменщик.
"Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу. Бізнесмени змушені демонструвати повну політичну лояльність, інакше ризикують втратити майно чи свободу. Репресії стають звичним способом контролю економіки, а конфлікти між силовими структурами та олігархами перетворюються на ще один фронт усередині самої російської влади", – додали у СЗР.
- 26 травня 2025 року голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що після завершення війни проти України Росія буде готова до агресії проти Європи вже за два-чотири роки.
- Також він розповів, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб, проте справді підготовлених серед них – у рази менше.
- За словами Іващенка, Росія намагається вийти на максимум з виробництва зброї, але їй важко. Лише 20% ворожої техніки – це новітні зразки.