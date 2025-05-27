Путін формує нову "еліту" з учасників війни проти України – розвідка

Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін поступово виводить на перші ролі учасників війни та маргіналізує стару бізнес-верхівку. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають вплив і власність", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, яскравим прикладом напруження між бізнесом і регіональною владою став конфлікт між мільярдером і власником компанії "Северсталь" Олексієм Мордашовим та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим.

Після запровадження обмежень на залучення трудових мігрантів у будівництві губернатор розкритикував Мордашова, звинувативши його у браку патріотизму та скороченні інвестицій у регіон. Це спричинило кадрові зміни – кількох високопосадовців, яких пов’язували з Северсталлю, було звільнено з посад.

У 2025 році також відбулися інші гучні події: затримання засновника аграрного холдингу "Русагро" Вадима Мошковича, керівника компанії "Благо інвест" Дмитра Фосмана, а також початок судового процесу щодо можливої націоналізації аеропорту "Домодєдово", власником якого є Дмитро Каменщик.

"Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу. Бізнесмени змушені демонструвати повну політичну лояльність, інакше ризикують втратити майно чи свободу. Репресії стають звичним способом контролю економіки, а конфлікти між силовими структурами та олігархами перетворюються на ще один фронт усередині самої російської влади", – додали у СЗР.