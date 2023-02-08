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Путин хочет "подорвать" Украину на переговорах. РФ вряд ли качественно вырастет — союзники

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 13:37
Путин хочет
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что время играет на него, а армия России вряд ли вырастет качественно. Об этом заявили в годовом отчете разведки Эстонии, который цитирует издание Bloomberg.

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Разведчики заявили, что Путин по-прежнему в этом убежден, так как он имеет достаточно ресурсов, чтобы снабжать военную машину РФ. 

Отмечается, что хотя Россия вряд ли добьется качественного скачка в своих военных возможностях, Путина это не остановит — диктатор хочет ослабить поддержку Украины со стороны США и стран НАТО. 

"Путин тянет время, полагая, что Украина и Запад изнашиваются раньше России. Путин думает, что может "подорвать" Украину за столом переговоров", — сказано в отчете. 

Также эстонцы заявили, что российские элиты понимают, что Путин сошел с ума, но они боятся провоцировать перемены.

Читайте также: Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония

Дмитро Гриниченко
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армия России война владимир путин разведка эстония переговоры с россией
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