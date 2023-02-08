Путин хочет "подорвать" Украину на переговорах. РФ вряд ли качественно вырастет — союзники
Российский диктатор Владимир Путин считает, что время играет на него, а армия России вряд ли вырастет качественно. Об этом заявили в годовом отчете разведки Эстонии, который цитирует издание Bloomberg.
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Разведчики заявили, что Путин по-прежнему в этом убежден, так как он имеет достаточно ресурсов, чтобы снабжать военную машину РФ.
Отмечается, что хотя Россия вряд ли добьется качественного скачка в своих военных возможностях, Путина это не остановит — диктатор хочет ослабить поддержку Украины со стороны США и стран НАТО.
"Путин тянет время, полагая, что Украина и Запад изнашиваются раньше России. Путин думает, что может "подорвать" Украину за столом переговоров", — сказано в отчете.
Также эстонцы заявили, что российские элиты понимают, что Путин сошел с ума, но они боятся провоцировать перемены.
- 23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".
- Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.
- За то, что Россия уничтожила, должна заплатить сама Россия – премьер Эстонии.
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