Путин хочет "подорвать" Украину на переговорах. РФ вряд ли качественно вырастет — союзники

Российский диктатор Владимир Путин считает, что время играет на него, а армия России вряд ли вырастет качественно. Об этом заявили в годовом отчете разведки Эстонии, который цитирует издание Bloomberg.

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Разведчики заявили, что Путин по-прежнему в этом убежден, так как он имеет достаточно ресурсов, чтобы снабжать военную машину РФ.

Отмечается, что хотя Россия вряд ли добьется качественного скачка в своих военных возможностях, Путина это не остановит — диктатор хочет ослабить поддержку Украины со стороны США и стран НАТО.

"Путин тянет время, полагая, что Украина и Запад изнашиваются раньше России. Путин думает, что может "подорвать" Украину за столом переговоров", — сказано в отчете.

Также эстонцы заявили, что российские элиты понимают, что Путин сошел с ума, но они боятся провоцировать перемены.

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Дмитро Гриниченко

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