Путин и Шойгу недосчитаются батальона. ВСУ выбили почти 100 единиц техники и артиллерии

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 750 солдат и офицеров, 67 единиц техники, а также 27 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 433 840 (+750),

— танков — 6832 (+4),

— боевых бронированных машин — 13 074 (+16),

— артиллерийских систем — 10 740 (+26),

— РСЗО — 1018 (+1),

— средств ПВО — 721,

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10),

— крылатых ракет — 1922,

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 14 242 (+44),

— специальной техники — 1741 (+3).

7 марта спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинский выступ.

13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

Враг пытается наступать на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работино. Почти по всей линии фронта армия РФ пытается искать слабые места, привлекает бронетехнику для усиления штурмов, а на южных направлениях – увеличила количество автомобильной техники.

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