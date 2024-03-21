Путин и Шойгу недосчитаются батальона. ВСУ выбили почти 100 единиц техники и артиллерии
Российская армия потеряла 750 солдат и офицеров, 67 единиц техники, а также 27 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 433 840 (+750),
— танков — 6832 (+4),
— боевых бронированных машин — 13 074 (+16),
— артиллерийских систем — 10 740 (+26),
— РСЗО — 1018 (+1),
— средств ПВО — 721,
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10),
— крылатых ракет — 1922,
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14 242 (+44),
— специальной техники — 1741 (+3).
- 7 марта спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинский выступ.
- 13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.
- Враг пытается наступать на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работино. Почти по всей линии фронта армия РФ пытается искать слабые места, привлекает бронетехнику для усиления штурмов, а на южных направлениях – увеличила количество автомобильной техники.
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