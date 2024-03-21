Путін та Шойгу недорахуються батальйону. ЗСУ вибили майже 100 одиниць техніки та артилерії
Російська армія втратила 750 солдатів та офіцерів, 67 одиниць техніки, а також 27 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 433 840 (+750),
- танків – 6832 (+4),
- бойових броньованих машин – 13 074 (+16),
- артилерійських систем – 10 740 (+26),
- РСЗВ – 1018 (+1),
- засобів ППО – 721,
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилатих ракет – 1922,
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44),
- спеціальної техніки – 1741 (+3).
- 7 березня спікер ОСУВ "Таврія" Лиховий зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський виступ.
- 13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.
- Ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються у районі Роботиного. Майже по всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку посилення штурмів, але на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки.
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