Путін та Шойгу недорахуються батальйону. ЗСУ вибили майже 100 одиниць техніки та артилерії
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 750 солдатів та офіцерів, 67 одиниць техніки, а також 27 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 433 840 (+750),

- танків – 6832 (+4),

- бойових броньованих машин – 13 074 (+16),

- артилерійських систем – 10 740 (+26),

- РСЗВ – 1018 (+1),

- засобів ППО – 721,

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

- крилатих ракет – 1922,

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44),

- спеціальної техніки – 1741 (+3).

  • 7 березня спікер ОСУВ "Таврія" Лиховий зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський виступ.
  • 13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.
  • Ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються у районі Роботиного. Майже по всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку посилення штурмів, але на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки.

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