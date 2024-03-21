Путін та Шойгу недорахуються батальйону. ЗСУ вибили майже 100 одиниць техніки та артилерії

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 750 солдатів та офіцерів, 67 одиниць техніки, а також 27 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 433 840 (+750),

- танків – 6832 (+4),

- бойових броньованих машин – 13 074 (+16),

- артилерійських систем – 10 740 (+26),

- РСЗВ – 1018 (+1),

- засобів ППО – 721,

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

- крилатих ракет – 1922,

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44),

- спеціальної техніки – 1741 (+3).

7 березня спікер ОСУВ "Таврія" Лиховий зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський виступ.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

Ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються у районі Роботиного. Майже по всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку посилення штурмів, але на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки.

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