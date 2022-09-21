Путин идет на риск, развенчивая мифы о том, что в России нет войны и кризиса — Британия
Российский диктатор Владимир Путин идет на "большой политический риск", развенчивая мифы о том, что Россия не находится в состоянии войны и национального кризиса. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упоминают, что 20 сентября гауляйтеры на временно оккупированных территориях Украины объявили о проведении псевдореферендума о "присоединении" к РФ — эти "голосования" последуют за официальным "признанием" нелегитимной Госдумой России террористов ЛДНР 21 февраля.
По мнению британцев, такая срочность, вероятно, вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданиями обеспечения безопасности после аннексии оккупированных территорий.
Также в сводке обращают внимание на нехватку личного состава у россиян, из-за чего Госдума приняла поправки, ужесточающие наказание за невыполнение обязательств военнослужащими — это, вероятно, предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов.
Отмечается, что российское руководство за последние две недели столкнулось со "значительным" давлением, а новые меры, скорее всего, были приняты из-за критики общества и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России.
"Путин идет на большой политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, в надежде создать больше боевой мощи", — резюмировала разведка.
- Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.
- Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.
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