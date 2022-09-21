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Путин идет на риск, развенчивая мифы о том, что в России нет войны и кризиса — Британия

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 08:43
Путин идет на риск, развенчивая мифы о том, что в России нет войны и кризиса — Британия - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин идет на "большой политический риск", развенчивая мифы о том, что Россия не находится в состоянии войны и национального кризиса. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики упоминают, что 20 сентября гауляйтеры на временно оккупированных территориях Украины объявили о проведении псевдореферендума о "присоединении" к РФ — эти "голосования" последуют за официальным "признанием" нелегитимной Госдумой России террористов ЛДНР 21 февраля. 

По мнению британцев, такая срочность, вероятно, вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданиями обеспечения безопасности после аннексии оккупированных территорий. 

Также в сводке обращают внимание на нехватку личного состава у россиян, из-за чего Госдума приняла поправки, ужесточающие наказание за невыполнение обязательств военнослужащими — это, вероятно, предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов.

Отмечается, что российское руководство за последние две недели столкнулось со "значительным" давлением, а новые меры, скорее всего, были приняты из-за критики общества и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России. 

"Путин идет на большой политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, в надежде создать больше боевой мощи", — резюмировала разведка. 

Читайте также: Признаков подготовки к мобилизации в России нет, Путин хочет сдержать крах войск — ISW 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин псевдореферендум британская разведка
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