Путин изолирован, он потерял связь с реальностью – Боррель
Речь российского диктатора Владимира Путина об "аннексии" украинских территорий свидетельствует о том, что он изолирован и потерял связь с реальностью. Об этом написал в своем блоге на сайте Евросоюза Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Он отметил, что на псевдореферендумах "голосовала только горстка довоенного населения – под дулом оружия".
"Как ЕС мы четко дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны России. Напротив, мы будем укреплять нашу стратегию поддержки Украины – военной, финансовой и политической; усиливать давление на Россию посредством дополнительных санкций..." – написал Боррель.
Речь Путина он назвал "почти сюрреалистическим коктейлем диких угроз, конспирологических мыслей и фантазийных оскорблений", что позволяет считать его "человеком, который настолько изолирован, что утонул в чувстве жертвы и потерял связь с реальностью".
По словам Борреля, сейчас Путин терпит поражение на поле боя, рост оппозиции дома и усиление изоляции за рубежом.
- 30 сентября Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные украинские территории. Мировые лидеры массово и решительно осудили этот шаг.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после которого объявил, что Украина подает заявку в НАТО. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ, пока Путин у власти.
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