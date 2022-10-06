Путин изолирован, он потерял связь с реальностью – Боррель

Речь российского диктатора Владимира Путина об "аннексии" украинских территорий свидетельствует о том, что он изолирован и потерял связь с реальностью. Об этом написал в своем блоге на сайте Евросоюза Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он отметил, что на псевдореферендумах "голосовала только горстка довоенного населения – под дулом оружия".

"Как ЕС мы четко дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны России. Напротив, мы будем укреплять нашу стратегию поддержки Украины – военной, финансовой и политической; усиливать давление на Россию посредством дополнительных санкций..." – написал Боррель.

Речь Путина он назвал "почти сюрреалистическим коктейлем диких угроз, конспирологических мыслей и фантазийных оскорблений", что позволяет считать его "человеком, который настолько изолирован, что утонул в чувстве жертвы и потерял связь с реальностью".

По словам Борреля, сейчас Путин терпит поражение на поле боя, рост оппозиции дома и усиление изоляции за рубежом.

Вадим Ребрина

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