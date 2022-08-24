Путин мечтает, что западные лидеры вернутся в шезлонги – Уоллес
Российский диктатор Владимир Путин мечтает, что западные лидеры не будут решительны в поддержке Украины и "вернутся в шезлонги". Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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"Он мечтает, что рано или поздно мы все вернемся в наши шезлонги. Но простая реальность такова, что мы видим в происходящем прямую угрозу не только Украине, но и нашим ценностям. И мир по-прежнему довольно тверд и решителен", – сказал министр.
Решимость поддерживать Украину никуда не делась после шести месяцев полномасштабной войны, заверил Уоллес. По его словам, Путин также недооценил силу сопротивления Украины, и это привело Россию к тупику на фронте.
- Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин планирует атаковать больше территорий Украины и готовит новые аннексии.
- Министр Вооруженных Сил Британии Джеймс Хиппи считает, что восстановление отношений с РФ приведет к катастрофе.
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