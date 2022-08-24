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Путин мечтает, что западные лидеры вернутся в шезлонги – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 14:12
Путин мечтает, что западные лидеры вернутся в шезлонги – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин мечтает, что западные лидеры не будут решительны в поддержке Украины и "вернутся в шезлонги". Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Он мечтает, что рано или поздно мы все вернемся в наши шезлонги. Но простая реальность такова, что мы видим в происходящем прямую угрозу не только Украине, но и нашим ценностям. И мир по-прежнему довольно тверд и решителен", – сказал министр.

Решимость поддерживать Украину никуда не делась после шести месяцев полномасштабной войны, заверил Уоллес. По его словам, Путин также недооценил силу сопротивления Украины, и это привело Россию к тупику на фронте.

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Марк Сировой
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война владимир путин Бен Уоллес
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