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Путин может приостановить мобилизацию в России. Он рассчитывает на осенний призыв — ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 07:32
Путин может приостановить мобилизацию в России. Он рассчитывает на осенний призыв — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, может приостановить или прекратить мобилизацию в РФ, рассчитывая на проведение осеннего призыва. К такому выводу пришли в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обратили внимание на заявление Путина 14 октября, где он сказал, что мобилизация в России якобы закончится через две недели — вероятно, диктатор понимает, что мобилизация создает нагрузку на бюрократию российских военкоматов. 

Поэтому Путину, скорее всего, придется приостановить или прекратить мобилизацию, чтобы освободить бюрократические учреждения для осеннего призыва, во время которого должны призвать 120 000 человек. 

Отмечается, что попытка аннексии временно оккупированных территорий Украины меняет призму применения призывников — поскольку оккупанты называют эти территории "российскими", то это позволяет использовать срочников на передовой. 

Путин может рассчитывать, что мобилизованные закроют бреши на фронте, пока будет идти подготовка призывников, которых планируют ввести в бой в 2023 году. Также диктатор подтвердил, что некоторые из мобилизованных россиян уже принимают участие в боевых действиях, что подтверждает сообщения о сотнях неподготовленных и неэкипированных призывников, брошенных на фронт. 

Читайте также: Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин мобилизация в россии isw
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