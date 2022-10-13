Минобороны: Путина поддерживает все меньше россиян, об этом говорит ход мобилизации
Режим диктатора Владимира Путина поддерживает все меньше россиян, о чем говорит ход мобилизации в России. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, режим Путина все более осознает бесперспективность планов по удерживанию оккупированных территорий — свидетельством этого являются "показательные" массированные ракетные удары по Украине.
Она отметила, что действия Кремля поддерживает все меньшее количество российского населения, о чем свидетельствует ход мобилизации в России.
"Значительно снизилось количество сторонников действий власти РФ, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий, начали массово терять иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах", — заявила Маляр.
Замминистра обратила внимание на то, что о снижении мотивации оккупантов говорит тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин чувствует, что теряет доверие в собственном обществе — у него нет успехов на поле боя и он должен оправдываться.
- В России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину, сообщали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
- Россияне бегут за границу, откупаются от военкоматов, пытаются калечить себя и даже получить справку от психиатра, чтобы уклониться от мобилизации.
Читайте также: Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР
Комментарии