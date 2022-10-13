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Минобороны: Путина поддерживает все меньше россиян, об этом говорит ход мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 14:52
Минобороны: Путина поддерживает все меньше россиян, об этом говорит ход мобилизации - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Режим диктатора Владимира Путина поддерживает все меньше россиян, о чем говорит ход мобилизации в России. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, режим Путина все более осознает бесперспективность планов по удерживанию оккупированных территорий — свидетельством этого являются "показательные" массированные ракетные удары по Украине. 

Она отметила, что действия Кремля поддерживает все меньшее количество российского населения, о чем свидетельствует ход мобилизации в России. 

"Значительно снизилось количество сторонников действий власти РФ, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий, начали массово терять иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах", — заявила Маляр. 

Замминистра обратила внимание на то, что о снижении мотивации оккупантов говорит тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах. 

Читайте также: Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин минобороны Анна Маляр мобилизация в россии
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