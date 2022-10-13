Минобороны: Путина поддерживает все меньше россиян, об этом говорит ход мобилизации

Режим диктатора Владимира Путина поддерживает все меньше россиян, о чем говорит ход мобилизации в России. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, режим Путина все более осознает бесперспективность планов по удерживанию оккупированных территорий — свидетельством этого являются "показательные" массированные ракетные удары по Украине.

Она отметила, что действия Кремля поддерживает все меньшее количество российского населения, о чем свидетельствует ход мобилизации в России.

"Значительно снизилось количество сторонников действий власти РФ, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий, начали массово терять иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах", — заявила Маляр.

Замминистра обратила внимание на то, что о снижении мотивации оккупантов говорит тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах.

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Дмитро Гриниченко

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