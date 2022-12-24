Путин назвал войну "войной". США призвали признать и другую реальность

Российскому диктатору Владимиру Путину стоит признать реальность и прекратить агрессию, а не только называть "войной" войну против Украины. Об этом заявил представитель Госдепа США, передает AFP.

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22 декабря Путин назвал "войной" агрессию России против Украины, хотя Кремль называет ее "спецоперацией" и ввел уголовное наказание для тех, кто называет ее войной.

"С 24 февраля США и остальной мир знали, что "спецоперация" Путина была ничем не спровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, спустя 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она является", – заявил в ответ представитель Госдепа.

Он отметил, что какой бы ни была кремлевская терминология, агрессия России против Украины привела к гибели людей, разрушениям и миграции.

По его словам, ни народ Украины, ни родственники десятков тысяч уничтоженных российских солдат не находят утешения в том, что Путин констатирует очевидное.

"В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его положить конец этой войне, выведя свои войска из Украины", – сказал представитель Госдепа.

23 декабря G7 заявили: военные преступления не останутся безнаказанными, Путина привлекут к ответственности.

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Марко Сировой

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