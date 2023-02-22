Путин не готов к переговорам, может мобилизовать еще миллион человек – глава разведки ФРГ

Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и может мобилизовать еще миллион человек для войны против Украины. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданиям медиагруппы Redaktions Netzwerk Deutschland, передает DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению Каля, Путин не готов к переговорам и пытается добиться как можно больших успехов на поле боя, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях.

Глава BND отметил, что мобилизационный потенциал России составляет около миллиона военнослужащих.

"Мобилизационный потенциал России – резерв до миллиона человек, если в Кремле сочтут это необходимым", – отметил Каль.

Война во многих аспектах оказалась совсем не такой, как предполагалось в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND.

Он напомнил, что сначала Россия считала, что сможет установить контроль над Украиной небольшим количеством "точных военных, скорее, символических и демонстративных действий". Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное преимущество.

Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное преимущество, подчеркнул Каль.

17 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне, чтобы восполнять потери в живой силе, разными способами заманивают в ряды своих войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".

Читайте также: В России готовят массовую мобилизацию студентов – разведка опубликовала документ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.