Путин не готов к переговорам, может мобилизовать еще миллион человек – глава разведки ФРГ
Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и может мобилизовать еще миллион человек для войны против Украины. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданиям медиагруппы Redaktions Netzwerk Deutschland, передает DW.
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По мнению Каля, Путин не готов к переговорам и пытается добиться как можно больших успехов на поле боя, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях.
Глава BND отметил, что мобилизационный потенциал России составляет около миллиона военнослужащих.
"Мобилизационный потенциал России – резерв до миллиона человек, если в Кремле сочтут это необходимым", – отметил Каль.
Война во многих аспектах оказалась совсем не такой, как предполагалось в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND.
Он напомнил, что сначала Россия считала, что сможет установить контроль над Украиной небольшим количеством "точных военных, скорее, символических и демонстративных действий". Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное преимущество.
Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное преимущество, подчеркнул Каль.
- 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне, чтобы восполнять потери в живой силе, разными способами заманивают в ряды своих войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".
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