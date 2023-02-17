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Чтобы восполнять потери россияне привлекают к боевым действиям гастарбайтеров – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 07:33
Чтобы восполнять потери россияне привлекают к боевым действиям гастарбайтеров – Генштаб - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты, чтобы восполнять потери в живой силе, разными способами заманивают в ряды своих войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров". Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Так недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких "гастарбайтеров", сообщили в Генштабе.

  • 9 февраля владелец террористической организации Вагнера Евгений Пригожин объявил, что организация прекратила вербовку осужденных для участия в боевых действиях в Украине. Причины такого решения он не указал. Так ли это, подтвердить также невозможно.
  • Российское издание Медиазона писало 6 февраля, что после первой волны вербовки, которая началась в конце лета, вербовщики Вагнера снова объезжают российские колонии и предлагают заключенным ехать воевать в Украину, однако желающих теперь в десятки раз меньше.
  • 14 февраля CNN со ссылкой на самих заключенных и Главное управление разведки Минобороны Украины сообщил, что в России вербовать заключенных на войну против Украины вместо Вагнера начало Минобороны РФ.



Вадим Ребрина
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Россия война мобилизация сводка гастарбайтер
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