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Путин не осудил еврейский погром, а обвинил Украину, это очень красноречиво — Белый дом

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31.10.2023, 12:50
Путин не осудил еврейский погром, а обвинил Украину, это очень красноречиво — Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

В Белом доме обратили внимание, что диктатор Владимир Путин не стал осуждать еврейский погром в Дагестане, а просто обвинил в нем Украину и Запад. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби, цитирует его Голос Америки.

По его словам, еврейский погром в Дагестане — это "ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и запугивания". 

"Местные чиновники довольно быстро осудили толпу, и Путин решил провести какую-то встречу. Но мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни призывов к прекращению ненависти и дискриминации по отношению к евреям, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", — сказал Кирби.

Обвинения Путина в адрес Украины и западных стран чиновник назвал "классической риторикой". 

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не правда ли? Когда что-то плохо идет в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и устрашение. Хороший и порядочный лидер назвал бы это таким, каково оно есть, как президент Байден назвал это здесь, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", — резюмировал он.

В Государственном департаменте США назвали "абсурдом" заявление Путина, который обвинил Украину и западные страны в еврейском погроме в Дагестане 29 октября.

  • В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.
  • 28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".
  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.
  • 30 октября в Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане.

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Дмитрий Гриниченко
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