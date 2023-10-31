Путін не засудив єврейський погром, а звинуватив Україну, це дуже промовисто — Білий дім

У Білому домі звернули увагу, що диктатор Володимир Путін не засуджував єврейський погром у Дагестані, а просто звинуватив у ньому Україну та Захід. Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі, цитує його Голос Америки.

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За його словами, єврейський погром у Дагестані – це "жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування".

"Місцеві чиновники досить швидко засудили натовп, і Путін вирішив провести якусь зустріч. Але ми нічого не почули від Кремля: ні засудження, ні закликів до припинення ненависті та дискримінації стосовно євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", – сказав Кірбі.

Звинувачення Путіна на адресу України та західних країн чиновник назвав "класичною риторикою".

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось погано йде у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування. Хороший і порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", – резюмував він.

У Державному департаменті США назвали "абсурдом" заяву Путіна, який звинуватив Україну та західні країни у єврейському погромі в Дагестані 29 жовтня.

В останні дні в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, зокрема погроми.

28 жовтня у дагестанському Хасавюрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вривалися у службові приміщення аеропорту у пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

30 жовтня в Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані.

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