Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 19:15

Путин не планирует контактировать с Зеленским до инаугурации

Путин не планирует контактировать с Зеленским до инаугурации - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле ждут первых шагов нового президента и посмотрят "как будет реально развиваться ситуация в Украине"

Реклама
Реклама

Контактов Кремля с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским до официальных итогов выборов и инаугурации не планируется. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация в Украине и какие первые шаги предпримет новый президент", - добавил он.

Реклама

19 апреля украинский пророссийский политик и кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук заявил, что, "если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он может в течение нескольких месяцев восстановить контроль над временно оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России".

Позже в этот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов Кремль рассчитывает на "добрые отношения" с Киевом.

Ранее сегодня ЦИК сообщила, что обработано 100% бюллетеней на выборах президента во втором туре: с 73,2% победил Зеленский.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Россия, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 