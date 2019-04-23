Путин не планирует контактировать с Зеленским до инаугурации

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Контактов Кремля с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским до официальных итогов выборов и инаугурации не планируется. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация в Украине и какие первые шаги предпримет новый президент", - добавил он.

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19 апреля украинский пророссийский политик и кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук заявил, что, "если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он может в течение нескольких месяцев восстановить контроль над временно оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России".

Позже в этот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов Кремль рассчитывает на "добрые отношения" с Киевом.

Ранее сегодня ЦИК сообщила, что обработано 100% бюллетеней на выборах президента во втором туре: с 73,2% победил Зеленский.