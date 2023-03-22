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Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем – ISW

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 11:04
Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем – ISW - Фото
Си Цзиньпин и Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин в ходе визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Си Цзиньпин и Путин подписали совместное заявление, в котором говорится, что их отношения находятся на "самом высоком уровне за всю историю".

ISW отмечает, что заявление "подтверждает приверженность России и Китаю государственному суверенитету друг друга".

Однако институт считает, что взятые обязательства "в значительной степени односторонние", что указывает на то, что Си соглашается на "более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем Путин, вероятно, желает".

"Путин, вероятно, не смог обеспечить именно тот тип партнерства, который ему нужен и которого он желает, и Си, скорее всего, покинет Москву, получив заверения, более односторонние, чем Путин хотел их видеть", – говорится в отчете.

В нем также отмечено, что Россия и Китай имели "откровенный обмен" мнениями по дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

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Вадим Ребрина
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