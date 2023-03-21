Немедленное прекращение огня в Украине выгодно только Путину — Белый дом

Немедленное прекращение огня в Украине выгодно только российскому диктатору Владимиру Путину, у которого появится время для усиления своих оккупационных войск. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Sky News.

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Сегодня Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем приветствовал мирный план Пекина, который призывает к немедленному прекращению огня с обеих сторон.

"Прекращение огня прямо сейчас, замораживание линий там, где они есть, в основном дает [Путину] время и пространство, которые ему нужны, чтобы попытаться переоснастить, переоборудовать армию, чтобы компенсировать эти затраты ресурсов", – сказал Кирби.

По его мнению, Си Цзиньпин должен призвать Россию прекратить вторжение в Украину. Соблюдение устава ООН означает, что Россия должна уйти из Украины, отметил Кирби.

"Мы не видели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", — добавил он.

Кирби не назвал отношения России и Китая союзом, но сказал, что очевидно, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам".

"Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным", — цитирует Кирби CNN.

Си Цзиньпин находится с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го провел официальные переговоры с расширенными делегациями.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

Вадим Ребрина

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