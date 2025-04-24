"Путин никогда не беспокоился о мире". Западные лидеры отреагировали на атаку РФ

В ночь на 24 апреля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС)

Западные лидеры и дипломаты отреагировали на массированную атаку, которую Россия совершила против Украины в ночь на 24 апреля.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что пока Украина приняла американское предложение о безусловном прекращении огня, Россия снова атаковала украинские города, мирных жителей и детей.

"Путин никогда не беспокоился о мире, а единственный путь к миру в Европе – это мощная военная поддержка Украины", – добавил он.

Президент Молдовы Майя Санду написала: "Пока мир надеется на прекращение огня, Россия снова демонстрирует, что не стремится к миру – только к смерти и разрушениям. Последняя ракетная атака по Киеву убила и ранила гражданских. Молдова осуждает этот террор".

Она добавила, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила: "Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский: "Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами. Погибли по меньшей мере девять человек, еще 63 были ранены. Россия не прекращает свои жестокие действия, а демократический мир должен усилить поддержку Украины. Именно Россия не желает заключать мир. Те, кто не хочет мира, понимают только силу".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен: "Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население, не проявляя подлинного желания достичь мира. Сегодня мы созываем Специальный Постоянный Совет в ответ на постоянные нападения на население Украины. Мы должны обеспечить ответственность России для достижения справедливого и длительного мира".