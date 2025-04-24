"Путін ніколи не турбувався про мир". Західні лідери та дипломати відреагували на атаку РФ
Західні лідери та дипломати відреагували на масовану атаку, яку Росія здійснила проти України у ніч проти 24 квітня.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що поки Україна прийняла американську пропозицію про безумовне припинення вогню, Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів та дітей.
"Путін ніколи не турбувався про мир, а єдиний шлях до миру в Європі – це потужна військова підтримка України", – додав він.
Президентка Молдови Мая Санду написала: "Поки світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор".
Вона додала, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та іншої військової допомоги.
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила: "Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає".
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський: "Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами. Загинуло щонайменше дев'ять осіб, ще 63 були поранені. Росія не припиняє свої жорстокі дії, а демократичний світ має посилити підтримку України. Саме Росія не бажає укладати мир. Ті, хто не хоче миру, розуміють лише силу".
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен: "Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення, не виявляючи справжнього бажання досягти миру. Сьогодні ми скликаємо Спеціальну Постійну Раду у відповідь на постійні напади на населення України. Ми повинні забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру".
- У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями.
- Найбільше постраждав Київ. Підтверджено загибель дев'ятьох людей.
- З-під завалів у Святошинському районі столиці дістали живого чоловіка, який пролежав там понад шість годин.