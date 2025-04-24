"Путін ніколи не турбувався про мир". Західні лідери та дипломати відреагували на атаку РФ

У ніч проти 24 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну

Наслідки удару РФ по Києву (Фото: ДСНС)

Західні лідери та дипломати відреагували на масовану атаку, яку Росія здійснила проти України у ніч проти 24 квітня.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що поки Україна прийняла американську пропозицію про безумовне припинення вогню, Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів та дітей.

"Путін ніколи не турбувався про мир, а єдиний шлях до миру в Європі – це потужна військова підтримка України", – додав він.

Президентка Молдови Мая Санду написала: "Поки світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті і руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор".

Вона додала, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та іншої військової допомоги.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила: "Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський: "Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами. Загинуло щонайменше дев'ять осіб, ще 63 були поранені. Росія не припиняє свої жорстокі дії, а демократичний світ має посилити підтримку України. Саме Росія не бажає укладати мир. Ті, хто не хоче миру, розуміють лише силу".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен: "Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення, не виявляючи справжнього бажання досягти миру. Сьогодні ми скликаємо Спеціальну Постійну Раду у відповідь на постійні напади на населення України. Ми повинні забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру".