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Путин подписал очередную бумажку о гражданстве для украинцев. МИД: Продолжение геноцида

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 12:12
Путин подписал очередную бумажку о гражданстве для украинцев. МИД: Продолжение геноцида - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин подписал очередную бумажку о "приобретении гражданства РФ" для жителей временно оккупированных территорий. В министерстве иностранных дел заявили, что это показывает отсутствие готовности РФ к переговорам.

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Путин подписал очередной "указ" о порядке приобретения российского гражданства для украинцев — на этот раз диктатор захотел раздать паспорта страны оккупанта жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Не имеющий юридической силы "документ" утверждает упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретения гражданства РФ. В МИД заявили, что очередная бумажка Путина свидетельствует о неготовности России к переговорам, а также стремлении Кремля продолжать войну, оккупировать Украину и совершать геноцид украинского народа. 

Дипломаты отметили, что принудительное навязывание гражданства РФ украинцам, которые оказались в нечеловеческих условиях из-за оккупации, подтверждает преступную сущность тоталитарного режима в Москве. 

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", — сказано в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что такие акты РФ не будут иметь никаких правовых оснований и не будут признаны миром. 

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин МИД Украины временно оккупированные территории
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