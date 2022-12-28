Путин подписал очередную бумажку о гражданстве для украинцев. МИД: Продолжение геноцида

Российский диктатор Владимир Путин подписал очередную бумажку о "приобретении гражданства РФ" для жителей временно оккупированных территорий. В министерстве иностранных дел заявили, что это показывает отсутствие готовности РФ к переговорам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Путин подписал очередной "указ" о порядке приобретения российского гражданства для украинцев — на этот раз диктатор захотел раздать паспорта страны оккупанта жителям временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Не имеющий юридической силы "документ" утверждает упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретения гражданства РФ. В МИД заявили, что очередная бумажка Путина свидетельствует о неготовности России к переговорам, а также стремлении Кремля продолжать войну, оккупировать Украину и совершать геноцид украинского народа.

Дипломаты отметили, что принудительное навязывание гражданства РФ украинцам, которые оказались в нечеловеческих условиях из-за оккупации, подтверждает преступную сущность тоталитарного режима в Москве.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", — сказано в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что такие акты РФ не будут иметь никаких правовых оснований и не будут признаны миром.

Читайте также: Зеленский об "аннексии": В Москве сегодня состоялся очередной фарс

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.