UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин подписал указ о ежегодном призыве на сборы военных запаса: документ

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 22:50
Путин подписал указ о ежегодном призыве на сборы военных запаса: документ - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, которые находятся в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Российское информагентство ТАСС уточняет, что военные сборы россиян, находящихся в запасе – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов, которое проводится ежегодно.

Как отмечается, предыдущий указ о военных сборах Путин подписал в апреле 2021 года.

Путин подписал указ о ежегодном призыве на сборы военных запаса: документ

Путин подписал указ о ежегодном призыве на сборы военных запаса: документ
  • Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью.
  • Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент.
  • LIGA.net ведет хронику.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 