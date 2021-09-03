Путин пожаловался, что президенты Украины – не пророссийские
Лидер страны-оккупанта России Владимир Путин посетовал на Восточном экономическом форуме, что украинские президенты приходят к власти якобы "с лозунгами о восстановлении отношений с РФ", но в итоге "все происходит совсем наоборот".
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Как выразился Путин, будучи избранным, сразу или со временем каждый новый президент Украины "откручивает реальную политику в совершенно другом направлении" – не в сторону Москвы.
В духе кремлевской пропаганды он объяснил участникам форума такое явление не агрессивной политикой РФ против Украины, а тем, что главы соседнего государства "после того, как вошли в высокие кабинеты", якобы "начинают опасаться" неких "крайних националистов".
"И все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции", – пожаловался Путин аудитории.
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При этом он предположил, что президент Владимир Зеленский пойдет на второй срок.
"Если президент Зеленский будет избран и реально свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то, конечно, да", – ответил российский лидер на вопрос о том, приедет ли когда-нибудь хозяин Банковой на какой-то экономический форум в РФ.
- Весной, во время эскалации у границ Украины, первый президент страны Кравчук был против предложенной Зеленскому поездки в Москву.
- Отказ от доллара, подготовка к войне. Новая стратегия российского режима в девяти пунктах.
- Зеленский летом ответил на исторические манипуляции Путина: "Один народ – это гривни в Москве и желто-голубой флаг над Госдумой".
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