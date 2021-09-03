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Путин пожаловался, что президенты Украины – не пророссийские

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 14:13
Путин пожаловался, что президенты Украины – не пророссийские - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Лидер страны-оккупанта России Владимир Путин посетовал на Восточном экономическом форуме, что украинские президенты приходят к власти якобы "с лозунгами о восстановлении отношений с РФ", но в итоге "все происходит совсем наоборот".

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Как выразился Путин, будучи избранным, сразу или со временем каждый новый президент Украины "откручивает реальную политику в совершенно другом направлении" – не в сторону Москвы.

В духе кремлевской пропаганды он объяснил участникам форума такое явление не агрессивной политикой РФ против Украины, а тем, что главы соседнего государства "после того, как вошли в высокие кабинеты", якобы "начинают опасаться" неких "крайних националистов".

"И все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции", – пожаловался Путин аудитории.

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При этом он предположил, что президент Владимир Зеленский пойдет на второй срок.

"Если президент Зеленский будет избран и реально свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то, конечно, да", – ответил российский лидер на вопрос о том, приедет ли когда-нибудь хозяин Банковой на какой-то экономический форум в РФ.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

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Евгений Пилипенко
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