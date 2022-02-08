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Путин предложил Порошенко "политубежище" в РФ. Порошенко отреагировал – "сами разберемся"

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 06:59
Путин предложил Порошенко
Владимир Путин (Фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить подозреваемому в госизмене в Украине пятому президенту Петру Порошенко "политубежище" в РФ. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Порошенко отреагировал – сказал, что "сами разберемся".

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Путин заявил, что в Украине якобы "массово и систематически" нарушаются права человека: закрываются "неугодные" СМИ (за роспропаганду заблокированы каналы нардепа Виктора Медведчука и его окружения. – Ред.)  и "устраиваются гонения на политических оппонентов". Путин считает, что пятый президент "наделал много ошибок" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, но "подтвердил" готовность предоставить ему "политубежище".

"Но все-таки его преследование как государственного преступника – тоже, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", – сказал Путин, напомнив, что во время президентства Порошенко он уже высказывал такое предложение на случай, "если возникнут какие-то сложности", и тогда Порошенко иронизировал по этому поводу.

Порошенко в ответ призвал президента Владимира Зеленского "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны".

"А Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине", – написал он в Facebook.

Путин предложил Порошенко "политубежище" в РФ. Порошенко отреагировал – "сами разберемся"

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Оксана Житнюк
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Петр Порошенко владимир путин политубежище
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