Путин предложил Порошенко "политубежище" в РФ. Порошенко отреагировал – "сами разберемся"

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить подозреваемому в госизмене в Украине пятому президенту Петру Порошенко "политубежище" в РФ. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Порошенко отреагировал – сказал, что "сами разберемся".

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Путин заявил, что в Украине якобы "массово и систематически" нарушаются права человека: закрываются "неугодные" СМИ (за роспропаганду заблокированы каналы нардепа Виктора Медведчука и его окружения. – Ред.) и "устраиваются гонения на политических оппонентов". Путин считает, что пятый президент "наделал много ошибок" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, но "подтвердил" готовность предоставить ему "политубежище".

"Но все-таки его преследование как государственного преступника – тоже, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", – сказал Путин, напомнив, что во время президентства Порошенко он уже высказывал такое предложение на случай, "если возникнут какие-то сложности", и тогда Порошенко иронизировал по этому поводу.

Порошенко в ответ призвал президента Владимира Зеленского "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны".

"А Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине", – написал он в Facebook.

19 января Печерский суд избрал для Порошенко личное обязательство как меру пресечения — в частности, запретил покидать Киев и Киевскую область. Порошенко заявил, что это препятствует его политической деятельности.

28 января Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть апелляцию на меру пресечения Порошенко, заседание перенесли на 11 февраля.

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Оксана Житнюк

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