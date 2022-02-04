YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы боевиков России
Медиасервис YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежный, чье вещание в Украине уже год запрещено санкциями СНБО, однако вскоре они сменили адреса и снова доступны. О блокировке сообщила в ночь на 4 февраля одна из ведущих.
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В конце декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежат Перший незалежный и UkrLive, созданные окружением нардепа Виктора Медведчука и заблокированные в Украине за российскую пропаганду.
Сегодня, будучи еще заблокированными, там заявили, что "власть Зеленского... заставляет население смотреть пропагандистские СМИ".
Вскоре администраторы этих интернет-площадок поменяли адрес на YouTube – и снова стали доступны.
Тем временем заблокированным сегодня остается главные ресурсы оккупационной администрации в Луганске – "Луганский информационный центр" и "ГТРК ЛНР". Помимо этого, удалены каналы российских оккупантов в Донецке "Мининфо ДНР" и "Народной милиции ДНР" – российской гибридной армии в ОРДО.
2 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – здесь.
Спустя две недели после этого сотрудники каналов, объединенных в медиахолдинг Новости, зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн. В сентябре депутат от пророссийской ОПЗЖ Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежный, а в ноябре – владельцем ООО "Телепростир" (телеканал UkrLive).
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