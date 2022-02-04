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YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы боевиков России

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 08:54
YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы боевиков России - Фото
Виктор Медведчук (Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net)

Медиасервис YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежный, чье вещание в Украине уже год запрещено санкциями СНБО, однако вскоре они сменили адреса и снова доступны. О блокировке сообщила в ночь на 4 февраля одна из ведущих.

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В конце декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежат Перший незалежный и UkrLive, созданные окружением нардепа Виктора Медведчука и заблокированные в Украине за российскую пропаганду.

Сегодня, будучи еще заблокированными, там заявили, что "власть Зеленского... заставляет население смотреть пропагандистские СМИ".

YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы боевиков России

Вскоре администраторы этих интернет-площадок поменяли адрес на YouTube – и снова стали доступны.

Тем временем заблокированным сегодня остается главные ресурсы оккупационной администрации в Луганске – "Луганский информационный центр" и "ГТРК ЛНР". Помимо этого, удалены каналы российских оккупантов в Донецке "Мининфо ДНР" и "Народной милиции ДНР" – российской гибридной армии в ОРДО.

YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы боевиков России

2 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – здесь.

Спустя две недели после этого сотрудники каналов, объединенных в медиахолдинг Новости, зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн. В сентябре депутат от пророссийской ОПЗЖ Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежный, а в ноябре – владельцем ООО "Телепростир" (телеканал UkrLive).

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Евгений Пилипенко
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