Путин признал трудности на Донбассе. России нужна оперативная пауза — разведка Италии

В итальянской разведке заявили, что россиянам необходима оперативная пауза в войне против Украины для восстановления сил и затяжного противостояния. Об этом сказано в отчете спецслужб страны для парламента, который цитирует газета La Stampa.

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Разведчики заявляют, что Москва пытается использовать период относительной стагнации на фронте для перезапуска своего оборонного комплекса, который начинает ощущать на себе западные санкции, несмотря на значительные производственные мощности.

Также отмечается, что диктатор Владимир Путин признал трудности на Донбассе для оккупантов, о чем говорит реструктуризация армии РФ с увеличением численности до 1 500 000 человек.

Это говорит о том, что Путин намерен продолжать воевать, пока не будут достигнуты ключевые цели, к которым стремится Москва, подчеркнули итальянцы.

27 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия увеличивает численность личного состава на востоке, ВСУ отбивают атаки.

В Минобороны заявили, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на пяти направлениях, на четырех из них безуспешно.

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Дмитро Гриниченко

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