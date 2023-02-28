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Путин признал трудности на Донбассе. России нужна оперативная пауза — разведка Италии

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 17:51
Путин признал трудности на Донбассе. России нужна оперативная пауза — разведка Италии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В итальянской разведке заявили, что россиянам необходима оперативная пауза в войне против Украины для восстановления сил и затяжного противостояния. Об этом сказано в отчете спецслужб страны для парламента, который цитирует газета La Stampa.

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Разведчики заявляют, что Москва пытается использовать период относительной стагнации на фронте для перезапуска своего оборонного комплекса, который начинает ощущать на себе западные санкции, несмотря на значительные производственные мощности. 

Также отмечается, что диктатор Владимир Путин признал трудности на Донбассе для оккупантов, о чем говорит реструктуризация армии РФ с увеличением численности до 1 500 000 человек.

Это говорит о том, что Путин намерен продолжать воевать, пока не будут достигнуты ключевые цели, к которым стремится Москва, подчеркнули итальянцы. 

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Дмитро Гриниченко
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армия России война Донбасс владимир путин разведка италия
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