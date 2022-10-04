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Путин шокировал нас, Украина может и должна победить в войне — министр обороны Люксембурга

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 13:01
Путин шокировал нас, Украина может и должна победить в войне — министр обороны Люксембурга - Фото
Франсуа Бауш (Фото: François Bausch/Twitter)

Российский диктатора Владимир Путин и армия РФ шокировали своими действиями на войне, а Украина должна и может победить. Об этом заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Люксембург был шокирован действиями Путина и армии РФ, которые начали полномасштабную войну в центре Европы. Он отметил, что впервые в своей истории, страна потратила деньги на военную помощь другой европейской стране. 

Бауш заявил, что с марта по сегодняшний день Люксембург предоставил Украине военную помощь и летальное оружие на сумму более $72 млн. 

"Мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне. Агрессия Путина и его попытки аннексии территорий являются недопустимыми и не должны иметь место в современной Европе никогда", — сказал министр. 

Читайте также: Шольц призвал не идти на уступки Путину: Он прекратит войну, если поймет, что не победит 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин Европа военная помощь
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