Путин шокировал нас, Украина может и должна победить в войне — министр обороны Люксембурга
Российский диктатора Владимир Путин и армия РФ шокировали своими действиями на войне, а Украина должна и может победить. Об этом заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, цитирует его Укринформ.
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По его словам, Люксембург был шокирован действиями Путина и армии РФ, которые начали полномасштабную войну в центре Европы. Он отметил, что впервые в своей истории, страна потратила деньги на военную помощь другой европейской стране.
Бауш заявил, что с марта по сегодняшний день Люксембург предоставил Украине военную помощь и летальное оружие на сумму более $72 млн.
"Мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне. Агрессия Путина и его попытки аннексии территорий являются недопустимыми и не должны иметь место в современной Европе никогда", — сказал министр.
- Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в разведке.
- Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России, заявил президент Польши Анджей Дуда.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
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