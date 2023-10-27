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Путин, Шойгу и сеть вокруг Донецка. Союзники объяснили важность Авдеевки для россиян

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27.10.2023, 16:17
Путин, Шойгу и сеть вокруг Донецка. Союзники объяснили важность Авдеевки для россиян - Фото
Разрушения в Авдеевке (Фото: Нацполиция)

В Генеральном штабе Эстонии считают, что Авдеевка важна для россиян, чтобы расширить буферную зону вокруг временно оккупированного Донецка. Об этом сообщил полковник Тармо Кундла на брифинге в Минобороны страны, цитирует его ERR. 

По его словам, армия России продолжает атаки на участках Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман — основной задачей врага является возвращение инициативы и "оформление хоть какого-то успеха".

Он отметил, что для диктатора Владимира Путина важно создание успешного военного имиджа накануне "выборов" 2024 года, а министру обороны РФ Сергею Шойгу наступление необходимо для укрепления своего положения в ведомстве. 

"На тактическом уровне целью российских войск является установление контроля над важными переправами через реки Жеребец и Оскол до наступления распутицы. Сама Авдеевка важна для контроля над дорожной сетью вокруг Донецка и расширения буферной зоны вокруг Донецка", — сказал Кундла.

  • 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
  • 26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

Читайте также: Авдеевка. Командиры РФ расстреливают отказников, но тактические успехи возможны – Белый дом

Дмитрий Гриниченко
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