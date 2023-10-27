Путін, Шойгу й мережа навколо Донецька. Союзники пояснили важливість Авдіївки для росіян

У Генеральному штабі Естонії вважають, що Авдіївка є важливою для росіян, щоб розширити буферну зону навколо тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив полковник Тармо Кундла на брифінгу в Міноборони країни, цитує його ERR.

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За його словами, армія Росії продовжує атаки на дільницях Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман — основним завданням ворога є повернення ініціативи й "оформлення хоч якогось успіху".

Він зазначив, що для диктатора Володимира Путіна важливим є створення успішного військового іміджу напередодні "виборів" 2024 року, а міністру оборони РФ Сергію Шойгу наступ необхідний для зміцнення свого становища у відомстві.

"На тактичному рівні метою російських військ є встановлення контролю над важливими переправами через річки Жеребець та Оскіл до настання бездоріжжя. Сама Авдіївка важлива для контролю над дорожньою мережею навколо Донецька й розширення буферної зони навколо Донецька", – сказав Кундла.

27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки й Мар'їнки, що перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою й Мар'їнкою, окупанти з загонів "Шторм-Z" усе частіше відмовляються воювати.

Голова Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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