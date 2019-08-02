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Путин упростил предоставление украинцам вида на жительство в РФ

Путин упростил предоставление украинцам вида на жительство в РФ - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
02.08.2019, 22:17

Указ президента страны-агрессора вступит в силу через 90 дней после его опубликования

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в законодательство, упрощающий получение вида на жительство в России для украинцев. Соответствующий документ 2 августа появился на сайте правовой информации РФ.

Согласно указу, перечень лиц, которые могут получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты в соответствии с федеральным законом о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, должен содержать также:

- граждан Украины или лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины;

- граждан государств, которые входили в бывший СССР, и получили образование в государственных высших учебных заведениях, образовательных или научных организациях на территории России.

Кроме того, указ предусматривает, что люди, рожденные на территории бывшего СССР, среди других категорий имеют право на получение вида на жительство, не получив предварительно разрешения на временное проживание.

Указ вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

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24 апреля Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. 

16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах.

17 июля Путин упростил получение российских паспортов для жителей всего Донбасса.

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