Путин установит в Украине марионеточное правительство, если захватит страну — Боррель
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия собирается установить марионеточное правительство в Киеве, если у нее получится захватить Украину. Его высказывание цитирует Euractiv.
По его словам, граждане стран ЕС должны быть лучше информированы о том, что будет означать наличие подконтрольного РФ правительства в Украине.
"Россия делает все возможное. Владимир Путин не намерен сдаваться. На карту поставлено его политическое выживание", — сказал Боррель.
Он отметил, что Путин собирается сделать все возможное и "не против пожертвовать своей армией и своим народом".
"Поскольку он несет огромные материальные и человеческие потери и не добился каких-либо значительных территориальных успехов", — заявил дипломат.
Также чиновник подчеркнул, что сегодня Россия выбрала оборонительную стратегию.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
- 1 февраля премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что страны – члены Европейского союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов, несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось.
- 5 февраля совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.
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