Путин установит в Украине марионеточное правительство, если захватит страну — Боррель

Боррель заявил, что Путин "не против пожертвовать своей армией и своим народом" ради продолжения войны

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Julien Warnand)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия собирается установить марионеточное правительство в Киеве, если у нее получится захватить Украину. Его высказывание цитирует Euractiv.

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По его словам, граждане стран ЕС должны быть лучше информированы о том, что будет означать наличие подконтрольного РФ правительства в Украине.

"Россия делает все возможное. Владимир Путин не намерен сдаваться. На карту поставлено его политическое выживание", — сказал Боррель.

Он отметил, что Путин собирается сделать все возможное и "не против пожертвовать своей армией и своим народом".

"Поскольку он несет огромные материальные и человеческие потери и не добился каких-либо значительных территориальных успехов", — заявил дипломат.

Также чиновник подчеркнул, что сегодня Россия выбрала оборонительную стратегию.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

1 февраля премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что страны – члены Европейского союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов, несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось.

5 февраля совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.

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